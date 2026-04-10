Sponsoring Schweiz: Sandra Caviezel wird Präsidentin

Publiziert am 10.04.2026

Sandra Caviezel, Head of Brand Activation, Sponsorship & Events bei UBS Switzerland, bringt nach eigenen Angaben mehr als 20 Jahre Erfahrung im Sponsoring mit – auf nationaler wie internationaler Ebene. «Mein Fokus liegt auf der nächsten Generation von Sponsoringfachleuten, einem starken Netzwerk und der weiteren Stärkung der Relevanz von Sponsoring», wird Caviezel in einer Mitteilung zitiert.

Ihre Vorgängerin Andrea Meier, zuletzt Head of Corporate Communications bei Swisscom, war insgesamt sechs Jahre im Vorstand tätig, davon drei als Präsidentin.

Als weiteres neues Vorstandsmitglied wurde Marco Greco, Head of Marketing bei Ochsner Sport, gewählt. Er tritt die Nachfolge von Sven Schaefer an, der nach drei Jahren als Head Group Brand Activation, Sponsorship & Events bei UBS aus dem Vorstand ausschied.

Sponsoring Schweiz ging 2015 aus der IG Sponsoring hervor und vertritt die Interessen der Sponsoring-Treibenden gegenüber Behörden und Dritten. (pd/cbe)