Goldbach Publishing Bern: Sandro Bürgi wird neuer Sales Director

Mit Sandro Bürgi hat per 1. April ein erfahrener Verkaufsleiter die Funktion des Sales Director bei Goldbach Publishing in Bern übernommen, teilt das Unternehmen mit. In dieser Position ist er hauptsächlich für den Regional- und Lokalmarkt im Kanton Bern verantwortlich. Dazu zählen die Berner Zeitung, Der Bund, der Berner Oberländer, das Thuner Tagblatt und das Langenthaler Tagblatt (Print & Digital). Er führt ein Team von sieben Verkäufern an den Standorten Bern und Thun.

«Wir konnten mit Sandro Bürgi eine ausgewiesene und bestens vernetzte Führungspersönlichkeit mit langjähriger Branchenerfahrung gewinnen», wird Thierry Furrer, Managing Director Goldbach Publishing, zitiert. «Sandro verfügt über das nötige Know-how, um die Marktbearbeitung in Bern noch konsequenter voranzutreiben und neue strategische Schwerpunkte zu setzen.»

Bürgi verfügt laut Mitteilung über fundierte und langjährige Medienerfahrung und ist in Bern bestens vernetzt. Er war unter anderem in Bern als Leiter Werbemarkt AV Medien (Espace Media) für die Vermarktung von Capital FM und TeleBärn verantwortlich. Zuvor war er Verkaufsleiter bei der Basler Zeitung Medien. Die letzten sieben Jahre war er als Geschäftsführer der Immobilien und Verwaltungsfirma Bigler & Co. in Bern tätig.

Bürgi tritt die Nachfolge von Corinne Holliger an, die sich entschieden hat sich intensiver ihrem Familienprojekt zu widmen. Sie hat das Unternehmen Anfang März verlassen. (pd/cbe)