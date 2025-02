Family: Sauber-Show begeistert F1-Fans

Publiziert am 20.02.2025

Am Dienstag versammelten sich erstmals in der Geschichte der Formel 1 sämtliche Teams in London, um ihre neuen Fahrzeuge zu präsentieren. Bei der Enthüllung des neuen Sauber C45 kombinierte die Agentur Family Showelemente mit Feuerwerk. Begleitet wurde die Präsentation von den Britpop-Stars Take That und MGK.

Das Team aus Hinwil nutzte die Bühne auch zur Vorstellung seiner Neuzugänge: Neben den Fahrern Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto präsentierte sich auch COO/CTO Mattia Binotto dem Publikum, zu dem unter anderen Idris Elba, Gordon Ramsay und Jerry Bruckheimer zählten.

Die Inszenierung kam laut einer Mitteilung gut an: «Die beste Präsentation bisher, die Messlatte liegt nun sehr hoch», schrieb ein Fan auf Instagram. Der Guardian lobte den Sauber-Auftritt als «überzeugende Show».

«Ein Traum, die Arbeit unserer Agentur auf einer solch internationalen Bühne zu sehen», wird Florian Weitzel, Creative Director bei Family, in der Mitteilung zitiert. Der Auftritt öffnet neue Türen: «Family/LND wird wohl früher als geplant eröffnet», so CEO Claudio Catrambone. Stefano Battiston, Chief Commercial Officer von Sauber Motorsport, bezeichnet den Auftritt als «perfekte Plattform, um unsere Vision einem globalen Publikum zu präsentieren».

Die Agentur betreut das Formel-1-Team aus Hinwil seit zwei Jahren. Der Live-Event wurde auf TV-Sendern weltweit übertragen und auf Social Media gestreamt. (pd/cbe)