Rocket hat für das Baur en Ville am Paradeplatz in Zürich neue Keyvisulas entworfen. Das schreibt die Luzerner Werbeagentur in einer Mitteilung. Mit den Illustrationen im Retrostil wolle das 5-Sterne-Hotel die Verbindung von modernem Auftritt und 180-jähriger Tradition zeigen.

Neben dem Hauptsujet mit der Aussenansicht, werden in weiteren Visuals der Lobbybereich, die Terrasse und das dazugehörige Restaurant Orsini gezeigt. (pd/log)