Geyst: Schlaflabor betont die Lebensqualität

Statt die Problematik der Schlaflosigkeit in den Vordergrund zu stellen, lenkt der neue Auftritt den Blick auf das, was nach einer erfolgreichen Behandlung entsteht: Erholsame Momente des Aufwachens, Leichtigkeit und neue Routinen. Der Claim «Better sleep. Better you.» fasst diese Haltung prägnant zusammen und macht Schlaf zum Synonym für Lebensqualität, schreibt Geyst in einer Medienmtitteilung.
Das neue Erscheinungsbild verbindet medizinische Präzision mit emotionaler Ruhe. Die Image-Bildwelt zeigt Alltagssituationen nach einer erholsamen Nacht, während dezente Illustrationen Patient*innen visuell durch die Schritte ihrer Journey führen.
Logo, Farbwelt und Typografie bilden ein konsistentes Designsystem, das auf allen Anwendungen Wiedererkennbarkeit schafft.
Das Rebranding macht sichtbar, wofür das Schlaflabor Zürich steht: moderne Schlafmedizin, die Orientierung schafft. Die neue Markenwelt vereint Kompetenz und Zugänglichkeit und zeigt, dass guter Schlaf die Basis für ein gesundes, aktives Leben ist. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Geyst: Marina Hafner (Beratung), Reto Odermatt, Christian Raissig, Dario de Siena, Olivia Hug (alle Kreation); die technische Umsetzung sowie SEO-optimierte Content-Entwicklung der Website erfolgte in Zusammenarbeit mit Advance Metrics.