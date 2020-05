Felix Partner Design: Schlau, wer Immobilien treffend vermarktet

An der Caspar-Wüst-Strasse in Zürich Seebach werden drei Mehrfamilienhäuser der Zurich einer Gesamtsanierung unterzogen und im kommenden Herbst zur Vermietung ausgeschrieben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Statt auf den Seebacher Gemeindepräsidenten Caspar Wüst aus dem 19. Jahrhundert spielt Felix Partner mit der Bezeichnung «Caspar Zürich Seebach» auf den schlauen Helden des legendären Kasper-Kindertheaters an. Ergänzt mit Aussagen zu den Fakten wird impliziert, dass schlau ist, wer sich hier eine Wohnung mietet.

Das Konzept richtet sich an urban orientierte, dynamische Menschen, die das zweckmässige Wohnen schätzen und sich in einem anregenden und multikulturellen Umfeld wohl fühlen. Ein einfaches Logo, unterschiedliche Pfeile und treffende Aussagen. Ohne Umschweife bringt Felix Partner die Vorzüge auf den Punkt, schlicht und direkt. Und fällt gerade deshalb auf.

Verantwortlich bei Felix Partner Design: Rahel M. Felix (CD), Ut Nguyen (Grafik), Suzette Fischer (Projektmanagement). (pd/lol)