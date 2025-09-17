Publiziert am 17.09.2025

Die französische Schmuck- und Accessoiremarke Moa hat ihre erste Filiale in der Schweiz eröffnet. Der neue Store befindet sich im Einkaufszentrum Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Für den Markteintritt setzte MOA gemeinsam mit House of Influence auf eine mehrstufige Influencer-Kampagne, teilt die Zürcher Agentur mit.

Acht lokale Content-Kreatorinnen aus den Bereichen Fashion und Lifestyle begleiteten den Store-Launch. Sie waren beim Opening-Event vor Ort, präsentierten ausgewählte Schmuckstücke und teilten ihre Eindrücke in Echtzeit mit ihren Communities. In einer zweiten Phase erstellten die Influencerinnen Inhalte, die die Kombinierbarkeit der Schmuckstücke zeigen und so nachhaltige Kaufimpulse schaffen sollten.

Die Kampagne lief über Instagram und TikTok und nutzte Formate wie Reels, Storys und Kurzvideos. Zusätzlich wurde die Reichweite durch gezielte Social Ads verlängert.