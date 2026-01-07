Focus Dialog: Schokolade im Briefkasten

Publiziert am 07.01.2026

Über eine Online-Plattform konnten Teilnehmende personalisierte Grusskarten mit eigenen Texten und Bildern erstellen und kostenlos an Freunde oder Familie versenden lassen, schreibt Fokus Dialog in einer Mitteilung. Die Aktion lief unter dem Motto «Share a Smile».

Der Absendername wurde direkt auf der Sendung über der Empfängeradresse aufgedruckt. Bis zu 10'000 Pakete pro Tag wurden in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen verpackt und verschickt. Nutzergenerierte Inhalte wurden vor dem Versand mittels einer KI-Lösung automatisch auf angemessene Inhalte geprüft. (pd/spo)