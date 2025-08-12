Publiziert am 12.08.2025

Mit «Shake and Win» können Hörerinnen und Hörer durch Schütteln ihres Smartphones automatisch an Gewinnspielen teilnehmen. Die Funktion war bereits in einem Testlauf mit einer kleineren Hörergruppe erprobt worden und steht nun allen App-Nutzern zur Verfügung, heisst es in einer Mitteilung.

Wer Radio über die Energy App hört, wird aufgefordert, das Smartphone zu schütteln und nimmt dadurch am jeweiligen Gewinnspiel teil. Nach Angaben des Senders soll das Feature das traditionelle Radiohören um eine digitale Komponente erweitern. Die Funktion ist ab sofort über die Energy App verfügbar. (pd/spo)