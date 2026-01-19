Logomissbrauch: Schweiz Tourismus erscheint auf Anti-WEF-Flyer

Publiziert am 19.01.2026

Wer sich den Aushang genauer anschaut, bemerkt eine Rakete, die in den Himmel geschossen wird, mit dem Claim «Sie brauchen das Kriegsgeschäft. Wir brauchen Class War». Unten steht das Logo von Schweiz Tourismus.

Auf der anderen Seite des Flyers lächeln der argentinische Präsident Javier Milei und sein US-Kollege Donald Trump, Daumen hoch, vor verschneiten Chalets. «Gewinnen Sie ein Meet & Greet», heisst es. Für die Teilnahme steht ein QR-Code zur Verfügung. Nebenan erscheint das Logo des World Economic Forum (WEF). Das internationale Treffen startet am Montag in Davos.

Der QR-Code führt zur Webseite des «Revolutionären Aufbaus». Die Organisation kämpft laut eigenen Angaben «gegen Kapitalismus» und «gegen den imperialistischen Krieg».

Mögliche rechtliche Schritte

Bei Schweiz Tourismus zeigt man sich über die Logoverwendung wenig erfreut. Das Logo sei ohne Wissen und Zustimmung der Organisation verwendet worden, schreibt eine Mediensprecherin auf Anfrage. «Wir stellen unmissverständlich klar: Unser Unternehmen steht in keinerlei Verbindung zu dieser Organisation oder deren politischen Aktivitäten. Die Nutzung unseres Logos in diesem Zusammenhang stellt eine unzulässige und rechtswidrige Verwendung eines geschützten Markenzeichens dar. Wir behalten uns vor, rechtliche Schritte einzuleiten.» (spo)