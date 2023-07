Watson: «Schweiz Vereint» mit Škoda und auf Französisch

Mit «Schweiz Vereint» soll das Publikum die Vielfalt und Besonderheiten der Schweizer Vereinskultur entdecken. Für jede Episode wählen Watson-Redaktor Nico Franzoni und der Slam-Poet Marco «Güsche» Gurtner abwechselnd Vereine füreinander aus, welche sie gemeinsam besuchen. Dabei stellt sich das Duo den Herausforderungen, die mit den unterschiedlichen Vereinsaktivitäten einhergehen. Gemeinsam entdecken sie nicht nur die Vielfältigkeit der Schweizer Vereine, sondern lernen auch ihre eigenen Fähigkeiten und Grenzen kennen, schreibt Watson in einer Medienmitteilung.



Mit dem Enyaq Coupé RS an die Drehorte

In der dritten Staffel von «Schweiz Vereint» kooperiert Watson mit Škoda. Die Automarke tritt zum ersten Mal als Sponsoring-Partner auf, teilt das Medienunternehmen mit. Die Moderatoren fahren mit dem rein elektrischen Škoda Enyaq Coupé RS an die Drehorte. Die neue Staffel wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Marketingteam von Škoda Schweiz, der Mediaagentur EssenceMediacom sowie der Kreativagentur DD COM umgesetzt, heisst es weiter.



«Das Format ‹Schweiz Vereint› passt perfekt zur Marke Škoda», wird Tamara Werfeli, Marketingchefin von Škoda Schweiz, in der Medienmitteilung zitiert.



Neu erscheint «Schweiz Vereint» auch auf Französisch. Das Team von Watson in Lausanne hat im Rahmen der dritten Staffel drei Sponsored Videos produziert. Die Videos werden ebenfalls in Zusammenarbeit mit Škoda auf watson.ch/fr und den Social-Media-Kanälen von watson_actu veröffentlicht.







Die Ausstrahlung der dritten Staffel von «Schweiz Vereint» erfolgt wie bisher auf Watson und den dazugehörigen Social-Media-Kanälen sowie auf den regionalen TV-Sendern TeleZüri, Tele M1, Tele Bärn, Tele 1 und TVO. Los geht es ab Samstag, 8. Juli. watson zeigt, ab Donnerstag, 6. Juli, wöchentlich einen Verein auf watson.ch und auf Instagram. (pd/nil)