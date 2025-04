Bellprat Partner: Schweizer Pavillon auf Expo 2025 eröffnet

Publiziert am 15.04.2025

Der Schweizer Pavillon an der frisch eröffneten Expo 2025 in Osaka zieht bereits in den ersten Tagen zahlreiche Besuchende an. Unter dem Motto «From Heidi to High Tech» präsentiert der Pavillon die Innovationskraft der Schweiz in fünf thematischen Sphären.

Der von Bellprat Partner in Zusammenarbeit mit Nüssli, Manuel Herz Architekten und Robin Winogrond im Auftrag von Präsenz Schweiz entwickelte Pavillon bietet den Besuchenden eine immersive Reise durch verschiedene Erlebniswelten. Zu den Attraktionen zählen laut einer Mitteilung ein überdimensionaler Scherenschnitt, interaktive Seifenblasen und Präsentationen zu zukunftsweisenden Forschungsthemen wie künstliche Intelligenz.

«Der Moment, wenn die Ideen, Pläne und Renderings im Raum Wirklichkeit werden, die Besuchenden mit der Ausstellung interagieren, mit Staunen eintauchen und dann mit einem Lächeln im Gesicht weitergehen – dafür arbeiten wir», so Arnau Bellprat, Creative Director von Bellprat Partner, der vor Ort den Aufbau verantwortet hat.

Auf die Frage nach der Stimmung vor Ort berichtet Bellprat gegenüber persoenlich.com: «Die Stimmung ist grossartig. Es sind sehr viele neugierige Besucher da – Tag eins war direkt ausverkauft. Der Regen hat der Atmosphäre sogar etwas Besonderes gegeben.»

Als grösste Herausforderung nennt er die kulturellen Unterschiede: «In Japan zu arbeiten ist nicht einfach. Die kulturellen Unterschiede, die Distanz und viele Regeln fordern heraus – auf beiden Seiten. Aber genau das macht es auch spannend.»

Besonders beliebt ist laut Mitteilung die überdimensionale Seifenblasen-Installation in der zweiten Sphäre. Der Pavillon verbindet traditionelle Schweizer Elemente wie die Figur der Heidi mit moderner Technologie.

Die Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) hatte die Schweiz im September 2024 zum 14. Mal in Folge zum innovativsten Land weltweit gekürt – ein Aspekt, den der Pavillon thematisch aufgreift.

Die Expo in Osaka läuft noch bis zum 13. Oktober 2025. Bellprat Partner zeichnet neben dem Schweizer auch für die Gestaltung des aserbaidschanischen Pavillons verantwortlich, der unter dem Thema «Seven Arches for Sustainability» steht. (pd/cbe)