Innovation Award: Schweizer Start-up gewinnt in Berlin

Das in Rapperswil-Jona ansässige Start-up Twist Out hat in Berlin den German Innovation Award in der Kategorie Excellence in Business-to-Consumer in Heating & Bathroom gewonnen. Twist Out ist ein biologisch abbaubarer Holz-Rohrreinigungsstab, der in Europa hergestellt werde. Gründerin des Unternehmens und Erfinderin des Stabs ist Jutta Jertrum. Als nächster Schritt folge am 25. Juni ein Auftritt in der Schweizer Ausgabe von «die Höhle der Löwen», wie es in einer Mitteilung heisst.

Der bereits im Jahr 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufene Rat für Formgebung zeichne mit diesem Preis internationale Innovationen und Lösungen aus, die sich durch einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheidet. Jutta Jertrum, Gründerin und Erfinderin von Twist Out wird wie folgt zitiert: «Ich schätze diese Auszeichnung sehr und freue mich natürlich über solch eine Anerkennung.» (pd/log)