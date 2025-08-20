Podcastschmiede: Schweizer Werbung für internationale Formate

Publiziert am 20.08.2025

Herzstück der Zusammenarbeit ist die Werbeplattform «Sam», die die Podcastschmiede gestartet hat (persoenlich.com berichtete). Darüber können Firmen direkt Werbeplätze in beliebten Schweizer Podcasts kaufen. Neu gibt es dort auch internationale Podcasts von Acast wie «Drinnies», «Macht und Millionen» oder «Wahre Verbrechen», teilen die Podcastschmiede und Acast mit.

Nina Wüst von Acast erklärt die Partnerschaft damit, dass dem Unternehmen bisher die lokale Präsenz in der Schweiz gefehlt habe. Während Acast in Deutschland bereits gut vertreten sei, bringe die Zusammenarbeit mit der Podcastschmiede die nötigen Schweizer Kontakte. Die Schweizer Firma wird künftig der erste Ansprechpartner für Schweizer Unternehmen sein, die bei Acast werben möchten.

Die Podcastschmiede hat bereits Werbekampagnen für bekannte Unternehmen wie Raiffeisen, SBB, BKW und HelloFresh umgesetzt. Laut Podcastschmiede sei die Nachfrage nach Podcast-Werbung dieses Jahr stark gewachsen, heisst es weiter. (pd/spo)