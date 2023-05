Werbeverträge: Schwinger verdienen drei Millionen Franken

Aussenwerbung

Bürgerliches Komitee ist gegen Zwang in Biel

Eine breite bürgerliche Allianz hat ihre Argumente gegen das neue Bieler Reklamereglement vorgestellt.

Eine breite bürgerliche Allianz hat am Freitag in Biel ihre Argumente gegen das neue Bieler Reklamereglement vorgestellt. Sie kritisiert den Artikel 5, der verlangt, dass Reklamen in beiden Bieler Amtssprachen konzipiert werden müssen.