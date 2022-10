Excom Media bespielt als führender Schweizer POS-Werbevermarkter im Gesundheitssektor nicht nur Screens in Apotheken, sondern auch in Elektronikmärkten. Bislang vermarktete Excom Media die Screens bislang klassisch über Direktbuchungen. Ab sofort sind die 600 Bildschirmen in Apotheken und knapp 3.000 Screens in Melectronics-Filialen Werbeflächen programmatisch über die SSP1 der One Tech Group buchbar, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Inventar ist über die SSP1 per Deal, Private Auction und Open Auction buchbar.

«Das grosse Plus digitaler Medien ist die Möglichkeit, Kampagnen in Echtzeit zu beeinflussen und hohe Aufmerksamkeit zu generieren. Mit dem Anschluss an die SSP1 können Werbetreibende nun auch den POS noch zielsicherer und einfacher buchen. Auf diese gemeinsame Reise freuen wir uns sehr», lässt sich Marc Goetti, CEO von Excom Media, in der Mitteilung zitieren.

Mit Excom Media als Partner vergrössert die SSP1 der One Tech Group nun erneut das angeschlossene Inventar. Neben bereits buchbaren Screens in Einkaufszentren, Apotheken, Arztpraxen, Bahnhöfen, Sportstätten, Fitnessstudios, Flughäfen und an Hochschulen sowie Autobahnraststätten, ist nun auch das größte Gesundheitssektor-Werbenetzwerk der Schweiz an Bord. Die SSP1 hält damit für Werbetreibende bzw. deren DSPs weiterhin das größte unabhängige, programmatisch buchbare DooH-Inventar im DACH-Raum bereit.

«Wir freuen uns sehr darüber, dass sich Excom für die Nutzung der SSP1 als führende DOOH Supply-Side Platform entschieden hat. Auf Basis dieser Zusammenarbeit können Demand-Partner ein grosses Inventar in der Schweiz am POS und im Healthcare Bereich programmatisch buchen und eine Vielfalt an Touchpoints und Zielgruppen erreichen», so Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director der One Tech Group. (pd/mj)