Betty Bossi: Sebastian Jacobs übernimmt Verlagsleitung

Publiziert am 16.12.2025

Betty Bossi hat Sebastian Jacobs als neuen Verlagsleiter eingesetzt. Der 46-Jährige verantwortet seit November 2025 die Print- und Digital-Abonnemente sowie den Werbemarkt der Betty Bossi Medien.

Jacobs bringt laut einer Mitteilung langjährige Erfahrung im B2B- und B2C-Marketing mit. Er hat sich auf den Aufbau von Customer-Loyalty, Community-Engagement und Markenpartnerschaften spezialisiert und in der Vergangenheit an der digitalen Transformation regionaler Medienhäuser mitgewirkt.

Mit dem Kinofilm «Hallo Betty» erhält die Marke derzeit erhöhte Aufmerksamkeit. Parallel zur Filmpremiere lanciert das Unternehmen eine digitale Markenkampagne, die jüngere Zielgruppen ansprechen soll. «Damit öffnen wir auch für Werbepartner Türen zu einer digital affinen, kaufkräftigen Community mit hoher Food- und Lifestyle-Affinität», wird Jacobs zitiert.

Betty Bossi erreicht über die Betty Bossi Zeitung, die Rezeptplattform, Social Media und Newsletter eine Millionenreichweite. 2026 feiert das Unternehmen seinen 70. Geburtstag mit einer ganzjährigen Kampagne. Zudem lanciert es eine Live-Kochshow im «Das Zelt», die in fünf Städten stattfindet und auch für Kunden- und Teamanlässe gebucht werden kann. (pd/cbe)