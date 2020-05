Im März wurden alle 170 eingereichten Arbeiten mit dem bewährten dualen Jurierungsverfahren bewertet und im Anschluss Dialogkampagnen in der «Metalldiskussion» für die Shortlist vorgeschlagen. Nachstehend die Shortlist mit den Kampagnen, die von der Jury als preiswürdig bewertet wurden:

Die Ausstellung aller eingereichten Werke wird dieses Jahr nicht wie gewohnt im realen Raum stattfinden. Die Vernissage in Zürich wurde aufgrund des Coronavirus abgesagt. Die eingereichten Arbeiten werden auf einer eigenen und neuen Online-Plattform vorgestellt. Presenting-Partner ist DirectPoint die Wissensplattform der Post CH AG. Unter ausstellung.sdv-award.ch können diese Dialogmarketing-Kampagnen aus verschiedensten Branchen und in unzähligen Anwendungsvarianten entdeckt werden, das seien «inspirierende Ideen aus der Welt der direkten Kundenansprache», wie es in einer Mitteilung heisst.

Informationen zur Ausstellung und zur Award-Night gibt es unter sdv-award.ch. (pd/eh)