Bern Welcome: Sibylle Hänni verstärkt die Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat von Bern Welcome hat Sibylle Hänni zur Head of Digital Marketing & Communications gewählt. Sie wird ihre Stelle per 1. August 2023 antreten und wird in ihrer Funktion Mitglied der Geschäftsleitung sein.

Hänni ist im Raum Bern aufgewachsen und lebt auch heute in der Destination. Nach der Wirtschaftsmittelschule erlangte sie das Diplom als Public Relations-Beraterin sowie den CAS in politischer Kommunikation am Institut für angewandte Medienwissenschaften IAM. Die 51-jährige sammelte fundierte Erfahrungen in den Bereichen Public Relations, Kommunikation, Marketing und Branding insbesondere in integrierten Kommunikationsagenturen. Aktuell ist Sibylle Hänni Head of Communication & Branding bei Sanitized in Burgdorf.

Manuela Angst, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Bern Welcome: «Mit Sibylle Hänni gewinnt Bern Welcome ein gewandtes Geschäftsleitungsmitglied mit langjähriger Berufs- und Führungserfahrung in den Bereichen Digital Marketing, Kommunikation, und Branding und einem breiten Netzwerk in der Destination Bern.»

Bern Welcome ist weiter auf der Suche nach einem oder einer Head of Leisure Tourism & Bern Tourism Network. Dazu Manuela Angst: «In Pandemiezeiten wurden die beiden Abteilungen Leisure Tourism & Bern Network und Digital Marketing & Communications aus Ressourcengründen zusammengelegt. Nun nimmt der Tourismus in Bern glücklicherweise wieder an Fahrt auf – der richtige Zeitpunkt für uns, die beiden Abteilungen wieder auseinanderzunehmen und so beide Bereiche zu stärken.»

Bis zum Stellenantritt von Sibylle Hänni leitet Manuela Angst weiterhin interimistisch die Abteilungen Digital Marketing & Communications und Leisure Tourism & Bern Tourism Network.

Der Verwaltungsrat von Bern Welcome hat Roland Bättig, Head of Management Services und Mitglied der Geschäftsleitung zum offiziellen Stellvertreter von Manuela Angst gewählt. (pd/cbe)