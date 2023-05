Mit Blick auf die Einzigartigkeit der Publikumsaktie und die Vermarktung der Erlebnisse an die Zielkundinnen und -kunden entwickelte Säntis-Schwebebahn zusammen mit Die Botschafter den Geschäftsbericht weiter, wie es in einer Mitteilung heisst.

Entstanden sind «MinSäntis» und «DinSäntis» als synergistische Inspirationsmagazine, die mit Content-Häppchen Lust machen sollen, den Säntis immer wieder neu zu entdecken. «MinSäntis» zeige den Aktionärinnen und Aktionären, dass sie Teil der Säntis-Familie sind und ihnen «ein Stück davon» gehört. «DinSäntis» spreche Gäste persönlich an und unterstreiche, dass der Säntis für jede und jeden das bietet, was als Erlebnis gewünscht wird.

Bei Aktionärinnen und Aktionären glänze gemäss Mitteilung «MinSäntis» auf dem Wohnzimmertisch. «DinSäntis» werde vom Säntis-Team sowohl in der analogen wie auch digitalen Gästekommunikation eingesetzt. Die Inhalte des Magazins sind so strukturiert, dass sie in digitale Blogbeiträge und Social-Media-Posts überführt und mit konkreten Promotionen ausgebaut werden können. So speise das Magazin ganzjährig das Content- und Inbound-Marketing der Webseite saentisbahn.ch/inspirieren.

Verantwortlich bei Säntis-Schwebebahn: Jakob Gülünay (Geschäftsführung), Martin Sturzenegger (Geschäftsführung bis März 2022), Fabienne Dörig und Myriam Koch (Projektleitung); verantwortlich bei Die Botschafter: Axel Thoma (Strategie, Konzeption), Erich Koller (Konzeption, Produktion), Tammy Kissling (Kreation), Selina Buess (Illustration); Rosalie Manser-Brülisauer (Text), Bodo Rüedi (Fotografie). (pd/yk)