EY überrascht die Kundinnen und Kunden mit einem besonderen Festtagsgruss. Idee und Umsetzung stammen von der Agentur Festland. Das Konzept, eine digitale Guetzli-Backstube, widerspiegelt laut einer Mitteilung den EY-Strategiefokus 2024: Trusted AI.

Ob Form, Geschmack oder Topping: Auf festive-cookie.ai seien der Fantasie beim Guetzli backen keine Grenzen gesetzt. Das mit Festland entwickelte Feature sei das Herzstück des Festtagsgrusses von EY. Kundinnen und Kunden seien eingeladen, via Handy ganz neue Guetzlisorten zu erfinden.

Für Thomas Sucic, Leiter Brand, Marketing and Communication bei EY Schweiz, sind die AI-Guetzli mehr als eine Spielerei. «Mit den Festive Cookies inspirieren wir zum kreativen Erkunden, regen aber auch an, die Technologie zu hinterfragen. Das passt zu Trusted AI, unserem aktuellen Strategiefokus.» An welchen Begriffen scheitert die Maschine? Welche Stereotypen widerspiegeln generierte Bilder? Fragen wie diese werden durch Generative AI aufgeworfen und benötigen klare Antworten, wenn Menschen der Technologie vertrauen sollen.

Im Kreativteam von Festland gehören AI-Werkzeuge heute zum Alltag, beim Entwickeln von Bildern, aber auch beim Programmieren oder beim Produzieren von Audio- und Video-Content. So konnte der Cookie-Generator von A bis Z inhouse realisiert werden, wie es weiter heisst. Die Kunst lag auch darin, den AI-Prompt im Hintergrund – also quasi das Geheimrezept – so abzustimmen, dass die generierten Guetzli in einem markengerechten Look&Feel daherkommen.

So ausgereift, dass sich die generierten Guetzli auch backen lassen, ist die Technologie noch nicht. Um diese Lücke zu schliessen, setzen EY und Festland auf menschliche Intelligenz: Wer die AI-Backstube ausprobiert, wird am Ende mit einem eigens kreierten echten Rezept für «EY Cookies» belohnt. (pd/cbe)