Puresive Films: Social Clips für das neue Skipass-Preismodell

Frühzeitig Tickets kaufen lohnt sich in der Destination Gstaad für alle, wie es in einer Mitteilung heisst. Um auf das neue dynamische Preissystem in der Skiregion Gstaad aufmerksam zu machen, wurden vier Kurzclips rund um den Slogan «Wieder zu spät? Früh buchen lohnt sich!» konzipiert. In einem Drehtag entstanden vier Kurzclips für die deutsche und französische Sprachregion.







Ziel der Kampagne war es, auf die vergünstigten Tages- oder Mehrtageskarten aufmerksam zu machen. Durch das moderate dynamische Preissystem müsse niemand mehr in der Schlange stehen und die Tickets seien häufig sogar günstiger.







Die junge Videoagentur aus Zürich hat sich zur Umsetzung ein Storyboard erarbeitet und mit Laienschauspielerinnen und Laienschauspielern aus der Region die Clips umgesetzt.







Verantwortlich bei Gstaad Marketing: Antje Buchs, Franziska Domann, Michel Hediger (Kampagne, Konzeption); verantwortlich bei Puresive Films: Simon Rüegg, Lukas Schubnell (Konzeption, Kreativdirektion, Produktion).







(pd/lol)