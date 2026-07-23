Most Trusted Brands: Spitze stabil, Mittelfeld in Bewegung

Publiziert am 23.07.2026

Für die jährlich seit 2001 durchgeführte Erhebung liess Reader's Digest zusammen mit dem Institut Dialego in Aachen 2300 Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz ungestützt befragen, welcher Marke sie in 15 Produktkategorien am meisten vertrauen. In zwölf Kategorien blieb die meistgenannte Marke gegenüber 2025 unverändert, darunter Ricola (Bonbons), Miele (Haushalts-/Küchengeräte), UBS (Banken/Finanzdienstleister), Axa/Axa Winterthur (Versicherungen) und CSS (Krankenkassen). Neu an der Spitze stehen die Kategorien Husten- und Erkältungsmittel (Vicks), Schweizer Ferienregionen (Wallis) sowie vegane/vegetarische Produkte (Karma von Coop).

Bei der Betrachtung der gesamten Top-3-Rangfolge zeigt sich ein differenzierteres Bild: Nur in fünf Kategorien – Bonbons, Haushalts-/Küchengeräte, Hörgerätehersteller, Kosmetik und Banken/Finanzdienstleister – blieb die Reihenfolge der drei bestplatzierten Marken vollständig unverändert. Im Vorjahr traf dies noch auf neun Kategorien zu (persoenlich.com berichtete). Die meisten Nennungen über alle Kategorien hinweg erhielt Fielmann mit 747 Stimmen in der Kategorie Optiker-/Brillenmarken, vor Ricola (673) und Nivea (579).

Die Studie weist zudem eine Zunahme des Vertrauens in Marken aus, die künstliche Intelligenz einsetzen: 31 Prozent der Befragten beurteilen entsprechende Anwendungen positiv, nach 24 Prozent im Vorjahr. Der Anteil ablehnender Stimmen sank leicht von 33 auf 31 Prozent, jener der Unentschlossenen von 43 auf 38 Prozent. Beim persönlichen Zukunftsausblick zeigt sich kaum Veränderung: 56 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer erwarten ein gutes Jahr 2026 für sich persönlich, nach 57 Prozent im Vorjahr.

«Verschiedene Aspekte unserer Studie weisen erneut auf eine Verpflichtung für die Markenverantwortlichen hin, mit hochwertigen Angeboten klare Orientierungspunkte zu liefern», lässt sich Andreas Karl, Geschäftsführer von Reader's Digest Deutschland, Österreich und Schweiz, in der Mitteilung zitieren.

Insgesamt wurden im Rahmen der Erhebung 2140 unterschiedliche Markenbegriffe genannt. Angaben zur statistischen Fehlermarge oder zur Verteilung der Stichprobe auf die einzelnen Produktkategorien macht der Verlag nicht. (pd/cbe)