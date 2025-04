Most Trusted Brands 2025: Diese Marken punkten in Sachen Vertrauen

Publiziert am 09.04.2025

Die 25. Markenstudie «Trusted Brand 2025» von Reader’s Digest wurde am Mittwoch publiziert. Sie zeigt, wer in 15 Produktkategorien die vertrauenswürdigste Markenpolitik führt. Die Haltung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten zu Marken, die künstliche Intelligenz nutzen, und das persönliche Vertrauen in das Jahr 2025 waren weitere Punkte der Untersuchung.

Gerade in Zeiten der Verunsicherung erweist sich das Markenvertrauen der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten als ausserordentlich stabil. In 13 von 15 Produkt­kategorien heissen die Siegermarken gleich wie im Vorjahr.

Das Spitzentrio bei den Nennungen

Die Stärke einiger Siegermarken ist besonders deutlich. Die meisten Nennungen aller Kategorien erzielte Fielmann mit 752 Nennungen (Optiker-/Brillenmarken), gefolgt von Ricola mit 655 Stimmen (Bonbons). An dritter Stelle steht Nivea (Kosmetik) mit 532 Erwähnungen.

Auffallend ist, dass die Schweizer Bank Credit Suisse (CS) mit 35 Stimmen den achten Rang beim Vertrauen in die Banken/Finanzdienstleister belegt. Nach massiven Mittelabflüssen wurde die Bank im Jahr 2023 von der Konkurrentin UBS übernommen.

Das Vertrauen in KI wächst

Gewachsen ist das Vertrauen der Schweizerinnen und Schweizer in Marken, die künstliche Intelligenz (KI) nutzen, wie es in einer Mitteilung heisst. 24 Prozent statt 22 Prozent vor einem Jahr sehen, die KI Anwendung positiver, vor allem, wenn es um die individuelle Produktgestaltung oder personalisierte Empfehlungen geht. Die ablehnende Haltung ist um deutliche sechs Punkte von 39 auf 33 Prozent zurückgegangen. Indifferent geben sich 43 Prozent, ein Plus von drei Prozent.

Bei der Einschätzung der unmittelbaren Zukunft sind die Schweizerinnen und Schweizer insgesamt vorsichtiger geworden: 57 Prozent, etwas mehr als die Hälfte, vertraut darauf, dass 2025 ein gutes Jahr für sie persönlich wird. 2024 waren es 61 Prozent. «Dass sich die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückhaltender äussern, weist auf eine Verpflichtung für die Markenverantwortlichen hin», erklärt dazu Andreas Karl, Geschäftsführer Reader’s Digest Deutschland, Österreich und Schweiz. «Unsere Studie zeigt, wie wichtig es ist, mit hochwertigen und nachhaltigen Angeboten klare Orientierungspunkte zu liefern – und damit in das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zu investieren.»

Zur Reader’s Digest-Studie «Trusted Brand 2025»

Die unabhängige Markenstudie «Trusted Brand» wird von Reader’s Digest seit 2001 durchgeführt und zählt zu den grössten und am besten etablierten Verbraucherstudien Europas. Reader’s Digest hat zusammen mit dem Institut Dialego, Aachen, in der Schweiz 2300 Konsumenten befragt. Einzigartig sei laut Mitteilung, dass alle Fragen zu den Marken ungestützt gestellt werden, also ohne eine Vorgabe von Bezeichnungen. In 15 Produktkategorien haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spontan jene Marke genannt, der sie persönlich am meisten vertrauen und die sie der Familie oder Freunden weiterempfehlen würden. Insgesamt 2193 Markenbegriffe stehen für den starken Wettbewerb um die Gunst der Verbraucher. (pd/awe)