Kisag: Spitzenkoch wird Markenbotschafter

Publiziert am 18.02.2026

Antonio Colaianni ist bekannt für seine Arbeit in renommierten Zürcher Restaurants wie dem Ornellaia, Gustav, Mesa und Clouds, die regelmässig mit bis zu 17 GaultMillau-Punkten und Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden, heisst es in einer Mitteilung. Heute führt er im Zürcher Freilager-Quartier das Fine-Dining-Konzept La Cucina Colaianni sowie die Trattoria Freilager.

Laut Kisag ist die Partnerschaft keine rein werbliche Zusammenarbeit: Colaianni setze die Produkte des Unternehmens bereits seit Jahren in seinem Berufsalltag ein. Alexander Dischö, Marketingleiter bei Kisag, betont, der Koch verkörpere die Werte der Marke aus eigener Überzeugung.

Mit Colaianni ergänzt Kisag sein bestehendes Botschafter-Portfolio: Rolf Caviezel, bekannt als Spezialist für Molekularküche, bleibt weiterhin Teil des Teams. Das Duo soll gemeinsam die Bandbreite des Unternehmens abdecken – von klassischer Haute Cuisine bis zur kulinarischen Avantgarde. (pd/spo)