Publiziert am 12.02.2026

Die Sponsoring-Statistik von Media Focus erfasst über 160 Sponsoren in mehr als 330 Sportanlässen in 23 Sportarten sowie 28 Entertainment-Events in der Schweiz. Das Wemf-Add-on liefert Antworten auf zentrale Fragen: Wer sind sportinteressierte Instagram-Nutzer? Welche Werthaltungen und soziodemografischen Merkmale weisen sie auf? Wie nehmen sie Sponsoringwerbung wahr – und welche Marken sind bei ihnen überdurchschnittlich relevant?

Sponsoren können ihre Investitionen gezielter steuern und optimieren, während Clubs und Veranstalter ihre Angebote datenbasiert weiterentwickeln. «Wer heute strategisch in Sponsoring investiert, braucht Transparenz – genau diese liefern wir», wird Ueli Weber, CEO von Media Focus, in einer Mitteilung zitiert. Die Integration mit dem Media Value der Sponsoring-Statistik schaffe eine deutlich breitere Datengrundlage für fundierte Entscheidungen. (pd/cbe)