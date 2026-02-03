Publiziert am 03.02.2026

Werbekunden können Wetter- und Verkehrssponsorings sowie Promotionen für Zürich, Basel, Bern, Lausanne und Genf über eine einzige Anlaufstelle buchen, teilt Ringier mit, dem die Energy Gruppe gehört. Das Paket umfasst die Sender Energy Zürich, Energy Basel, Energy Bern sowie die Westschweizer Stationen Rouge und One FM. Zusammen erreichen die fünf Sender nach Angaben der Kooperationspartner 1,68 Millionen Hörerinnen und Hörer pro Woche.

«Mit der Bündelung der grössten Radiomarken der Deutschschweiz und der Romandie schaffen wir einen neuen Standard im Bereich Audio-Sponsoring und Promotionen», wird Thierry Furrer, Chief Revenue Officer von Energy Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Jérôme Marchal, Directeur von Media One Contact SA, betont die Effizienzgewinne: Das gemeinsame Angebot sorge für Marktklarheit und gebe Werbetreibenden Zugang zu zwei führenden Playern in einem integrierten Gesamtpaket. Die Kooperation richtet sich an Unternehmen, die nationale Reichweite in den urbanen Zentren der Schweiz suchen. (pd/spo)