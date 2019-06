Die Parteien haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, gemäss welcher das Joint-Venture Infront Ringier Sports & Entertainment (IRSE) vollständig zu Ringier übergeht. Ringier werde damit alle Anteile am Unternehmen von Infront Sports & Media übernehmen. IRSE würde in die Ringier-Markenwelt integriert und unter dem Namen Ringier Sports agieren, heisst es in einer Mitteilung.

Ringier Sports würde zukünftig ausschliesslich auf dem Schweizer Markt aktiv sein. Dort werde das Unternehmen nicht mehr als Organisator von internationalen Sportveranstaltungen auftreten, sondern sich auf die Vermarktung fokussieren – besonders in den Bereichen Fussball und Eishockey. Bereits vor einiger Zeit habe sich das Unternehmen deshalb von seinen Aktivitäten im Bereich Tennis getrennt. Im Rahmen dieser Übernahme würden nun auch die Radsport-Aktivitäten ausgelagert. Die Tour de Suisse werde in ein neues Joint Venture von Infront Sports & Media, Swiss Cycling, ProTouch Global und Tortour überführt. Die Ringier Sports werde aber weiterhin mit der Tour de Suisse zusammenarbeiten.

Ringier-CEO Marc Walder wird wie folgt zitiert: «Mit der neuen Struktur von Ringier Sports werden wir die nötige Agilität haben, um uns erfolgreich auf dem Schweizer Markt zu bewegen. Mit dem konzentrierten Fokus des Unternehmens werden wir die Voraussetzungen schaffen, der führende Vermarkter im Schweizer Sportmarkt zu werden.»

Martin Blaser, Geschäftsführer der Ringier Sports, ergänzt laut Mitteilung: «Wir freuen uns sehr, dass wir uns zukünftig noch stärker auf die Vermarktung von Clubs und Athleten sowie Verbänden und Ligen im Schweizer Sportmarkt konzentrieren können – wie wir das als Gesamtvermarkter des FC Zürich und der Swiss Football League heute bereits tun.»

«Wir sind überzeugt, dass die Fokussierung auf die Vermarktung einerseits für Ringier sowie die Bündelung der Kräfte und Kompetenzen im Radsport mit der neuen Plattform Cycling Unlimited strategisch Sinn machen und wir freuen uns, auch in der Zukunft eng mit dem Ringier-Konzern als Medienpartner zusammenzuarbeiten» wird Hans-Peter Zurbrügg, VR Mitglied Infront Ringier Sports & Entertainment und Vice President Infront Sports & Media, zitiert. (pd/log)