Matchcom: Sportliche Kampagne für Swiss Life Arena

Die Sport- und Eventarena in Altstetten bekommt mit «Leon» den wohl charismatischsten Verkäufer, Hauswart und Yogalehrer. Sein Markenzeichen? Er tritt immer in Hockey-Vollmontur auf. «Leon», der von der Agentur Matchcom entwickelte Charakter, vermarktet gemäss Mitteilung die Swiss Life Arena in kurzen Filmsequenzen auf seine direkte und coole Art. «Wir wollten die Flächen in der Swiss Life Arena gezielt für Firmen im Sport- und Eventbereich positionieren, was Matchcom ideal gelungen ist», wird Philippe Frei, Leiter Vermietungsmanagement bei Livit, in der Mitteilung zitiert.



«Die Kampagne funktioniert mit Humor, das gab es bei Werbung für Büro- und Gewerbeflächen noch nie», ist sich Roland Sennhauser, Managing Partner bei Matchcom, sicher. Die kreativen Filmsequenzen werden als Hauptelement der multichannel Kampagne digital verbreitet und führen Interessierte direkt auf die Landingpage zur Flächenvermarktung.

Die Zielgruppe wird konsequent abgeholt – von der Ansprache, über die verschiedenen Filmsujets bis zu den virtuell eingerichteten Dienstleistungsflächen.

Verantwortlich bei Livit AG: Philippe Frei, Luca Ochsner; verantwortlich bei ZSC Lions Eishockey AG: Roger Gemperle; verantwortlich bei Matchcom: Roland Sennhauser, Gina Kopp; Happy Content: Patrick Müller und Michèle Fischhaber; Text: Tom Zürcher (pd/lom)