GfK Switzerland: Sportmarkt trotzt Corona auf Vorjahresniveau

Neuer Leiter Events Entertainment

Robin Brühlmann wird per 1. Juli 2021 Leiter Events des Bereichs Entertainment. In dieser Funktion berichtet er an Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Unternehmensleitung von CH Media.