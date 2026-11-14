Suisse Podcast Connect: SRF-Cover ohne Zustimmung gezeigt

Die Audiokanzlei hat vor wenigen Tagen den Marktplatz Suisse Podcast Connect lanciert, auf dem Podcastschaffende ihre Werbeplätze selbst vermarkten können (persoenlich.com berichtete). Auf der Landingpage von Suisse Podcast Connect, einer Unterseite von Suisse Podcast, standen unter dem Slogan «Erhöhe deine Werbeeinnahmen» Cover von Podcasts, darunter mehrere von SRF, etwa «Hörspiel», «Regionaljournal ZH SH» und «Hintergrund International».



Nico Leuenberger von der Podcastschmiede, die mit Sam eine eigene Werbeplattform betreibt, kritisierte in einem Kommentar unter dem persoenlich.com-Artikel, dass so der Eindruck entstehe, in diesen Podcasts könne Werbung gebucht werden. Er legt offen, dass er Mitbewerber ist. Andreas Wullschleger, Geschäftsführer von Ellie Media, schreibt in einem weiteren Kommentar, auch von seinem Unternehmen seien Podcasts auf der Plattform gelistet, für die es entweder keine Werbeplätze anbiete oder bei denen das Unternehmen nie von der Audiokanzlei angefragt worden sei. Ellie Media ist laut Wullschleger mit einzelnen Formaten auch bei Sam vertreten.

SRF-Podcasts sind werbefrei

SRF bestätigt auf Anfrage: «SRF wurde im Vorfeld weder von der Audiokanzlei noch von Suisse Podcast kontaktiert und hat der Verwendung von SRF-Covern oder -Logos im Kontext der Werbeplattform Suisse Podcast Connect nicht zugestimmt.» In den Podcasts von SRF sei «keine Werbung vorgesehen und rechtlich auch nicht möglich», schreibt Sprecherin Nadine Gliesche. Für Radioprogramme und die damit verbundenen Online-Angebote gelte gemäss Radio- und Fernsehgesetz ein Werbeverbot. Eine Verknüpfung von SRF-Podcasts mit Buchungsfunktionen sei weder autorisiert noch möglich. SRF will auf die Audiokanzlei zugehen, damit die Cover und allfällige Buttons entfernt werden.

Dino Giglio, Gründer der Audiokanzlei, schreibt auf Anfrage: «Die Cover sollten zeigen, wie vielfältig das Verzeichnis ist. Sie waren nicht als Liste buchbarer Podcasts gedacht. Zusammen mit dem Slogan konnte aber der Eindruck entstehen, diese Podcasts seien buchbar. Das werden wir in den nächsten Tagen korrigieren.» Bei Stichproben am Freitag waren auf der Landingpage bereits keine SRF-Cover mehr zu sehen. SRF-Podcasts und Branded Podcasts seien keine Partner von Connect, so Giglio. Werbung könne man in ihnen über die Audiokanzlei nur buchen, wenn die Herausgeber den Podcast selbst claimen und freigeben.







«Suisse Podcast ist ein offenes Verzeichnis mit Player, in dem aktuell über 800 Schweizer Podcasts gelistet sind», schreibt Giglio. «Gelistet sein heisst aber nicht, dass man dort Werbung buchen kann.» Der Button «Werbung buchen» sei «ein Call-to-Action und keine offizielle Buchung». Er führe zum Werbekontakt der Audiokanzlei. Connect sei «noch in der Betaphase», man sei «offen für Anpassungen, auch bei Button und Darstellung».