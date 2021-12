Ringier: SRG verlängert Vertrag mit Admeira

Als Vermarktungsunternehmen für TV-Werbeinventar in der Schweiz ist Admeira exklusive Partnerin der SRG SSR. Der bestehende Vermarktungsvertrag wurde soeben bis Ende 2025 verlängert, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die SRG hat mit Admeira eine hochprofessionelle und starke Vermarkterin in einem herausfordernden Marktumfeld an ihrer Seite. Die 2020 bekanntgegebene ausschliessliche Fokussierung auf den TV-Werbemarkt haben wir von vornherein als Chance für die SRG gewertet», wird Beat Grossenbacher, CFO SRG, in der Mitteilung zitiert: «Unsere Erwartungen wurden vollends erfüllt – auch vor dem Hintergrund zweier durch Corona bedingt äusserst herausfordernden Jahre. Die Verlängerung des Vermarktungsauftrages für unser TV-Werbeinventar bis 2025 ist Ausdruck unserer Zufriedenheit mit Admeira.»

Admeira-CEO Frank Zelger: «Wir sind stolz und zufrieden zugleich, dass Admeira das uneingeschränkte Vertrauen der SRG geniesst. Wir freuen uns, in den nächsten vier Jahren das Premium-Inventar der SRG SSR weiterhin exklusiv zu vermarkten. Die Verlängerung ist ein grosses Kompliment für das Admeira-Team. Die SRG bestätigt damit Admeiras Vermarktungskompetenz und starke Position am Markt als Anbieter von Werbeplattformen im Bereich Broadcast.» (pd/tim)