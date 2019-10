ERF Medien: Stabwechsel in der Marketing-Leitung

Per 1. November 2019 übernimmt Mathias Fontana als Leiter Marketing die Aufgaben von Verena Birchler, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 37-Jährige ist seit zehn Jahren für ERF Medien im Marketing tätig und habe den Bereich «Digital Marketing» in den vergangenen Jahren geprägt und weiterentwickelt. Als Leiter Marketing wolle er auch zukünftig ein breites Publikum mit bereichernden Inhalten ansprechen, unabhängig vom Medium. Ebenfalls werde er Mitglied der Geschäftsleitung von ERF Medien.

Als Journalistin, TV-Moderatorin, Mediencoach, Referentin, Reiseleiterin, Fundraiserin, Abteilungsleiterin und stellvertretende Geschäftsführerin setzte sich Verena Birchler für ERF Medien ein. Nach der Pensionierung Ende November 2019 wird Verena Birchler weiterhin für ERF Medien unterwegs sein: In den nächsten zwei Jahren werde sie die «ERF Medien Reisen» verantworten. Auch als freie Mitarbeiterin im journalistischen Bereich werde sie weiterhin aktiv bleiben. Den Ruhestand sehe sie auch als Chance, liegengebliebene Projekte anzugehen: «Seminare sind meine grosse Leidenschaft, ich möchte diesen Bereich wieder mehr ausbauen. Zudem geistern seit längerem zwei Buchideen durch meinen Kopf.» (pd/lol)