«Willkommen in Biel» und «Lattich» St. Gallen sind mit dem SVSM Award ausgezeichnet worden. Der SVSM Award wird von der Schweizerischen Vereinigung für Standortmanagement SVSM für besonders innovative Projekte aus den Bereichen Standortmarketing, Standortentwicklung und Wirtschaftsförderung vergeben.

Die Imageaktion «Willkommen in Biel» ist ein Schulterschluss zwischen der Stadt Biel, den wichtigsten Wirtschaftsvertretern aus der Region und den beiden grössten Wirtschaftsverbänden, welche sich an alle Biel-Interessierten richtet. Die vor knapp zwei Jahren lancierte Plattform willkommeninbiel.ch sei eine Erfolgsgeschichte. Über 230 Bieler haben sich freiwillig als Kollegen und Kolleginnen zur Verfügung gestellt, wie Erdmannpeisker schreibt. Auf der Plattform stellen sie sich in Video, Fotos und Texten vor. Sie können über die Plattform von Biel-Interessierten kontaktiert werden und «geben offen und ehrlich Auskunft zu Biel – gerne auch mal bei einem Bier oder Café», heisst es weiter (persoenlich.com berichtete).

Die Plattform werde von den Partnern aktiv im Rekrutierungs-Prozess von neuen Mitarbeitern genutzt und die Besucherzahlen auf der Website würden steigen monatlich. Nun sei der Mut der Stadt Biel, bezüglich Imagekommunikation einen anderen Weg zu gehen, mit dem begehrten SVSM Award belohnt worden. (pd/cbe)