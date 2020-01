TX Group: Starticket wird an See Tickets verkauft

See Tickets, einer der führenden Anbieter im globalen Ticketing-Markt, übernimmt den Schweizer Ticketvermarkter Starticket von der TX Group. Starticket ist mit jährlich über fünf Millionen verkauften Tickets einer der führenden Ticketvermarkter in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dieser Akquisition verkauft See Tickets jährlich fast 30 Millionen Tickets von rund 10'000 Show- und Event-Veranstaltern in neun Europäischen Ländern und den USA.

Die Mitarbeitenden von Starticket würden von See Tickets übernommen, auch Starticket-CEO Christof Zogg bleibe weiterhin dabei, heisst es bei der TX Group auf Anfrage von persoenlich.com.

Mit der Übernahme durch See Tickets können Starticket und seine Veranstaltungspartner in einem zunehmend kompetitiven Umfeld den Herausforderungen des schnellen technologischen Wandels gestärkt begegnen, heisst es weiter. See Tickets expandiere mit diesem Schritt in einen weiteren bedeutenden europäischen Markt und baue die bereits grosse Präsenz im deutsch- und französischsprachigen Raum weiter aus.

«Ich freue mich sehr, das Unternehmen Starticket und sein erfahrenes Team in unserer Gruppe zu begrüssen», wird Rob Wilmshurst, Global CEO von See Tickets, zitiert. «Wir bewundern Starticket schon seit langem als herausragendes, unabhängiges Ticketing-Unternehmen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Team von Starticket die Qualität und Dienstleistungen für die Kunden und Veranstaltungspartner im Schweizer Markt gemeinsam weiterentwickeln können.»

Samuel Hügli, Leiter Technologie & Ventures TX Group, ergänzt: «Durch die Integration in See Tickets wird Starticket Teil eines international führenden Ticketing-Dienstleisters. See Tickets verfügt über modernste Technologie und über ein riesiges Netzwerk mit zahlreichen wertvollen Partnerschaften. Dies stärkt Starticket und ermöglicht See Tickets gleichzeitig, von der langjährigen Erfahrung im Schweizer Markt von Starticket zu profitieren.» (pd/cbe)