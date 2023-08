Die von Inhalt und Form initiierte Tattoo-Aktion «Give your Skin a Voice» hat bereits an Sommerfestivals wie dem «Caliente! Latin Music Festival» für viel Aufmerksamkeit gesorgt und setzte nun auch an der Street Parade ein wichtiges Zeichen gegen sexuelle Belästigung.

Die Street Parade ist ein Fest der Liebe, Toleranz und des Respekts. Trotzdem kommt es jedes Jahr wieder zu sexuellen Übergriffen. Mit der Aktion

«Give you Skin a Voice», einer gemeinsamen Aktion der Stadt Zürich und der Bar & Club Kommission Zürich (BCK), wurde nun auch an der grössten Techno-Party der Welt ein Zeichen gegen sexuelle Belästigung gesetzt.



An der Parade sowie in verschiedenen Zürcher Clubs wurden ablösbare Tattoos mit starken Statements für Selbstbestimmung, Toleranz und Awareness verteilt, die dort auf das Problem aufmerksam machen, wo es am meisten Sinn macht: auf der nackten Haut.

Wie bereits beim «Caliente! Latin Music Festival» stiess die von Inhalt und Form initiierte Aktion auch an der 30. Street Parade auf grossen Zuspruch, wie die Zürcher Kreativagentur in einer Mitteilung schreibt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher hätten mit den temporären Tattoos selbstbewusst ihre Stimme gegen sexuelle Übergriffe erhoben und konnten so eins klar machen: Sexuelle Belästigung ist out – Grenzen respektieren ist in.

Sexuelle Belästigungen können anonym und sicher gemeldet werden auf zuerich-schaut-hin.ch. (pd/wid)