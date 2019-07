Kalt Medien: Stefan Häusler ist neuer Inhaber

Der ehemalige Besitzer Felix Kalt hat sein Unternehmen Kalt Medien an den Geschäftsführer Stefan Häusler verkauft. Bereits im Oktober 2017 hat Kalt die Führung der Firma an den 39-Jährigen übergeben. Mit dem Besitzerwechsel sichere Kalt rund 35 Arbeitsplätze und biete Gewähr, dass die Kalt Medien ihr Geschäftsmodell mit den Bereichen Print- und Onlinemedien weiterentwickeln und ihren Kunden eine Beratung bis zur Produktion weiter anbieten könne, heisst es in einer Mitteilung.

Felix Kalt hat die Firma 1993 von seinem Vater übernommen. Es sei ihm wichtig, dass die Druckerei in dem umkämpften Markt weiter bestehen bleibt. «Wir haben dies in der Familie intensiv diskutiert und verschiedene Möglichkeiten geprüft», wird Kalt zitiert. Der ehemalige Geschäftsführer scheide somit aus der Firma aus.

Häusler freue sich, die 270-jährige Firmengeschichte fortzuschreiben und die Kalt Medien in die drucktechnische moderne zu führen. «Eine eigene Produktion war und wird auch künftig sehr wichtig sein», wird er zitiert. (pd/log)