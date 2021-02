Dentsu hat Stefan Voss zum Chief Client Officer ernannt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Im Fokus seiner Aufgabe steht die integrierte Kundenberatung und -führung über die drei Dentsu-Geschäftsbereiche – Media, Customer Experience Management (CXM) und Creative – damit steuert er die Expertise und integrierte Lösungen aus Media & Performance, Content & Creative sowie Marketing Technology für die konkreten Anforderungen der Kunden. Als Mitglied des DACH Executive Boards berichtet er direkt an CEO Ulrike Handel und arbeitet eng mit den regionalen Kundenteams aus allen Dentsu-Agenturen zusammen und gemeinsam an der Entwicklung und dem Geschäftswachstum der Kunden.







Stefan Voss bringt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Marketing & Advertising als Berater, Unternehmer sowie in unterschiedlichen Führungspositionen in verschiedenen Branchen mit. Zuletzt war er als Digital Sales & Solution Lead DACH und Lead Marketing Services Central Europe bei Cognizant Interactive tätig. Davor verantwortete er als Senior Manager Digital Marketing Transformation bei Accenture Interactive verschiedene Projekte im Bereich Data-Driven Marketing. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse zu digitaler Marketingstrategie, -organisation und -umsetzung – und hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei führenden Unternehmen im digitalen Wandel und bei der Umsetzung von neuen Geschäftsmodellen – unter anderem bei Axel Springer, ProSiebenSat.1 Media und Amazon.

«Stefan wird in seiner neuen Position die nötigen Strukturen und Prozesse bei Dentsu etablieren, um Kunden noch besser mit all unseren Services über die verschiedenen Länder hinweg integriert beraten zu können. Seine wertvollen Erfahrungen in Beratung, Marketing, Agenturen und Medien und sein tiefes Verständnis dafür, was Kunden bewegt, machen ihn zur optimalen Besetzung für diese neue zentrale Hub-Funktion Ich bin stolz darauf, dass wir ihn für uns gewinnen konnten», lässt sich Ulrike Handel, CEO Dentsu Deutschland & DACH, zitieren.

«Die Komplexität im Marketing ist hoch und wird zunehmend integrierter durch die Kombination aus relevanten Inhalten, zielgruppengenauer Ansprache, effizienter Technologie und vertrauensvoller Daten-Nutzung. Diese Disziplinen bildet Dentsu bereits in seinen drei Service Lines ab und hat damit die relevante Grundlage für integrative Marketing-Lösungen geschaffen. Der Umfang und die Tiefe des Service-Angebots der Dentsu-Agenturen ist beeindruckend. Wir führen diese in einem integrierten Beratungsansatz weiter zusammen und ich freue mich sehr darauf gemeinsam mit den einzelnen Kundenteams und Agenturen einen integrativen Mehrwert für das Geschäft unserer Kunden zu schaffen und damit unsere Beziehungen zu unseren Kunden weiter auszubauen», kommentiert Stefan Voss seine neue Position. (pd/lol)