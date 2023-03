Die Sängering wird als Botschafterin der Unicef zur Stimme für Kinder in der Not: Stefanie Heinzmann (Bild: zVg)

Stefanie Heinzmann unterstützt Unicef bereits mehrere Jahre, etwa bei der «Award Ceremony der Sternenwochen», der langjährigen Spendenaktion von Kindern in der Schweiz und in Liechtenstein für Kinder in Not. Wie es in einer Mitteilung heisst, wird nun die Schweizer Popmusikerin am Dienstag zur Botschafterin des Komitees für Unicef Schweiz und Liechtenstein. Mit der Ernennung zur Botschafterin geht für die 34-jährige Walliserin ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.