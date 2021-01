Mediarent: Stefanie Strauss stösst zum Team

Trotz der aktuell schwierigen Bedingungen steigt die Nachfrage in der Live Communication, insbesondere in Bezug auf die digitale Umsetzung von Events, weiter an. Um diese erhöhte Nachfrage weiter abdecken zu können, verstärkt Stefanie Strauss ab dem 1. Februar als Relationship- und Marketing-Managerin das Team von Mediarent. «Mit Stefanie Strauss konnten wir einen ausgewiesenen Live Com Profi gewinnen und sind überzeugt, die beste Persönlichkeit für diese Position und für Mediarent gefunden zu haben», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Stefanie Strauss bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Live Communication Branche mit. Zuletzt war sie bei MCI Schweiz als «Director of Operations» und «Project Manager» tätig, davor arbeitete sie bei Expomobilia und Uniplan. Stefanie Strauss konnte dabei ein «grosses und breites Know-how sowie ein wertvolles Netzwerk aufbauen». Zudem bringt sie ein Studium in Betriebsökonomie mit Vertiefung Marketing der Fachhochschule Nordwestschweiz, einen MAS in Live Communication der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) und zahlreiche Weiterbildungen in den Bereichen Kommunikation und Marketing mit. (pd/lom)