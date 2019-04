Ford: Steffi Buchli fährt künftig im SUV

MySports-Moderatorin und Programmchefin Steffi Buchli sei neu mit einem Ford Edge Vignale unterwegs. Seit rund 15 Jahren gehöre Buchli zu den bekanntesten Medienfrauen der Deutschschweiz, heisst es in der Mitteilung.

Im Rahmen der Fahrzeugübergabe in Rapperswil sei sie dabei an jenen Ort zurückgekehrt, an dem ihre Karriere 2001 bei Radio Zürisee begann. Via Radio 24 sei Steffi Buchli 2003 beim Schweizer Radio und Fernsehen gelandet, wo sie als Sport-und Eishockeyexpertin tätig war. 2017 folgte der Wechsel zum neu gegründeten Sport-TV-Sender My Sports, bei dem sie seitdem als Programmleiterin amtet.

«Wir freuen uns sehr, dass wir Steffi für die Marke Ford gewinnen konnten. Sport ist ein zentrales Element in der Geschichte von Ford und Steffi zudem die perfekte Ergänzung zu unserer Partnerschaft mit Swiss Ice Hockey», wird Donato Bochicchio, Managing Director Ford Schweiz, zitiert.

Genau so schnell wie in der in der Männerdomäne Eishockey habe Buchli sich in ihrem neuen Fahrzeug zurechtgefunden. «Nicht nur die Farbe war Liebe auf den ersten Blick. Die hochwertigen Materialien im Interieur sind ein echter Eyecatcher. Ich fühle mich sehr wohl am Steuer meines neuen Ford Edge Vignale und geniesse die unglaubliche Ruhe dank des Active Noise Control Systems. In dieser Umgebung macht lautes Mitsingen beim Autofahren noch mehr Spass», wird die 40-Jährige zitiert. (pd/log)