Nicoletta Müller: Stephanie Steiger verstärkt das Team

Stephanie Steiger ergänzt das Team von Nicoletta Müller Innovation, Sales und Marketing (ISM) als Senior Projektleiterin Digital Marketing & Customer Experience Management, wie es in einer Mitteilung heisst. Die kreative Boutique für Hotellerie und Gastronomie habe mit Stephanie Steiger eine erfahrene Marketing- und Sales-Spezialistin an Bord geholt.



Die Absolventin der Hotelfachschule Luzern ist seit über 15 Jahren in der Hospitality Industrie im In- und Ausland tätig und hat sich einen breiten Erfahrungsschatz, zuletzt beim Europa-Park, in den Bereichen Digitales Marketing und Customer Experience Management angeeignet.

„Stephanie Steiger ist eine dynamische Brückenbauerin und ergänzt mit ihrer Erfahrung, ihrem profunden Wissen und ihrer Begeisterung für praxisorientierte Lösungen für unsere Kunden das Team ideal“, so Nicoletta Müller, Inhaberin und Geschäftsführerin der gleichnamigen Unternehmung.

Angesichts der sich rasch wandelnden Bedürfnisse in der Branche und des wachsenden Kundenportfolios sichert Nicoletta Müller mit dem Neuzugang die zielorientierte Umsetzung der zahlreichen Mandate. (pd/wid)