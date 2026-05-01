Studie: Stimmung wichtiger als das Line-up

Publiziert am 01.05.2026

Ob jemand ein Konzert, Festival, Musical oder eine Ausstellung besucht, hängt weniger vom Programm ab als von Atmosphäre, Stimmung und dem sozialen Erlebnis. Das zeigt die Studie «Die Live-Entscheidung» von Ticketcorner und der Swiss Music Promoters Association (SMPA), durchgeführt von GfK NIQ.

Überraschend: Als grösste Barriere nennen Befragte nicht den Preis, sondern Menschenmengen und zu volle Veranstaltungsorte. Die Zahlungsbereitschaft ist grundsätzlich vorhanden, aber an einen erkennbaren Mehrwert geknüpft – etwa besonderen Komfort, grosse Künstlernamen oder flexible Ticketmodelle. In der Romandie ist die Bereitschaft höher, für Stars und besondere Erlebnisse tiefer ins Portemonnaie zu greifen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Generation Z unterscheidet sich in ihren Grundmotiven kaum von älteren Generationen, zeigt aber eine grössere Offenheit für Zusatzangebote wie «Meet & Greet» oder Lounges. Auffällig ist auch ihr Informationsverhalten: Neben Social Media nutzt sie überdurchschnittlich häufig direkt Ticketingplattformen zur Eventrecherche.

Die Studie basiert auf einer repräsentativen Online-Befragung von 1012 Personen zwischen 16 und 74 Jahren aus der Deutsch- und Westschweiz (Erhebung: Februar 2026). (pd/cbe)