Publiziert am 27.04.2026

Der Konsumentenschutz wirft den Betreibern der Online-Shops Verstösse gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vor: irreführende Preisangaben, falscher Schweizbezug und gefälschte Kundenbewertungen. Die Shops würden minderwertige Ware aus China liefern oder gar nicht liefern, heisst es in der Mitteilung.

Die Organisation hat darum nach eigenen Angaben 13 grössere Betreiber identifiziert und abgemahnt, die insgesamt mindestens 96 Shops verantworten. Gegen vier davon hat er Konsumentenschutz Strafanzeigen eingereicht.

Auf Social Media haben die Shops über 8000 Werbeanzeigen geschaltet. Der Grossteil der Werbepräsenz entfällt auf die Schweizer Gesellschaft Pyros Media Sàrl/GmbH, die auf Meta (Facebook, Instagram) rund 7400 Anzeigen geschaltet hat.

Aus Strafanzeigen des Vorjahres gegen acht andere Betreiber resultierten bisher drei Strafbefehle; fünf Verfahren sind noch hängig. Über die Höhe und Form der Sanktionen macht der Konsumentenschutz keine Angaben. (pd/nil)