Gasstationtv: Studie belegt Reichweite von Zapfsäulen-Screens

Die Studie «DooH-Reichweiten an Tankstellen» wurde von der unabhängigen Mobilitäts- und Marktforschungsfirma Axinova im Verlauf des 4. Quartals 2018 durchgeführt. Sie attestierte den Bildschirmen von Gasstationtv bei den damals 286 Tankstellen eine Frequenz von 340'000 Personen täglich, heisst es in einer Mitteilung.

Weil die Standorte mit Screens bei den Zapfsäulen von Migrol, Tamoil, Oelpool und weiteren ausgebaut werden, müsse bereits hochgerechnet werden. Der Ausrüstungsstand mit Gasstationtv liege heute bei 333 Tankstellen und damit hochgerechnet bei einer Frequenz von 400'000 Personen täglich. Die Frequenz bei den Bildschirmen an den Zapfsäulen sei 2,8 Mal höher als in den Tankstellenshops.

Auf den Screens bei den Zapfsäulen wechseln sich News, Werbespots und sonstige Informationen über den Verkehrsfluss ab – in hochauflösender Qualität und in der Deutschschweiz mit dem ständig aktualisierten Programm der Online-Newsplattform nau.ch. In der Romandie liefern regionale Verlagshäuser die News. Das Programm ist auf die Aufenthaltsdauer der Tankstellenbesucher von durchschnittlich fünf Minuten bei der Zapfsäule abgestimmt.

Als Mutterhaus von Gasstationtv, Passengertv, Cityscreen und dem News-Portal nau.ch bietet Livesystems nebst dem Newscontent auch die technische Betreuung der Bildschirme. Zusammen würden die Medien von Livesystems jeden Tag über zwei Millionen Zuschauer erreichen. (pd/log)