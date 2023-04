Fantasy Basel: Swiss Comic Con expandiert flächenmässig

Vom 18. bis 20. Mai 2023 findet die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con in den Hallen der Messe Basel statt. Mit über 62'000 Besuchende hat das Festival das letzte Jahr einen neuen Besucherrekord verzeichnet, und gehört damit zu einem der grössten und bedeutendsten Popkulturfestivals Europas, wie es in einer Mitteilung heisst. Deshalb wurde das Ausstellungsgelände dieses Jahr neu auf insgesamt 77'000 Quadratmeter erweitert. In fünf Hallen der Messe Basel können Besuchende verschiedenste Facetten der Popkultur erleben. Neben Film, Serien, Comic, Manga, Fantasy und Science-Fiction erwartet sie eine grössere Gaming Zone und ein ausgebautes Cosplay Angebot mit zahlreichen Cosplay-Stars.

Eine der Stargäste ist Anni The Duck. Mit ihren Cosplay- und Gaming-Inhalten und ihrer authentischen Art begeistert sie gemäss Mitteilung hunderttausende Fans auf Social Media und YouTube. Neben bekannten Content Creator erwartet die Besuchenden ein spannendes Aufgebot an Stars, Schauspielerinnen und Schauspielern. Bereits bestätigt ist Freddie Stroma («Bridgertons» Prinz Friedrich von Preussen, «Harry Potters» Cormac McLaggen und «Peace-makers» Adrian Chase alias Vigilante). Weitere Stargäste werden laufend bekanntgegeben.

Von Science-Fiction zur Wissenschaft im grossen Space-Bereich: Das Swiss Space Museum bringt ein Modell des weltberühmten James-Webb-Teleskops nach Basel. Über 800 Stunden haben Freiwillige an der originalgetreuen Nachbildung des modernsten Teleskops der Welt gearbeitet. Daneben erwartet die Besuchenden eine interaktive Weltraumausstellung sowie Diskussionen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt. Aus den USA reist der als Alien-Jäger bekannte Forscher Seth Shostak an, der auch für die Nasa arbeitet. Aus Deutschland mit dabei ist die Forscherin für ausserirdische Besiedlung Christiane Heinicke. Die Geophysikerin entwickelt am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Universität Bremen Lebens- und Arbeitsräume für den Mond und den Mars.

Zum 25-jährigen Jubiläum der Swiss Garrison, einer «Star Wars»-Fangruppe, findet eine grosse «Star Wars»-Fanausstellung mit riesigen Filmrequisiten statt, wie es weiter heisst. Die Veranstaltenden erwarten über zweihundert Stormtrooper in originalen Kostümen, welche an der Fantasy Basel aufmarschieren, begleitet von vielen weiteren Besuchenden aus fernen Galaxien.

Am Donnerstag, dem 18. Mai, findet in der grossen Gaming-Halle live am Festival die offizielle «Splatoon 3 Swiss Championship» des Nintendo-Games statt. An diesem Turnier spielen die besten Schweizer Teams um die Qualifikation für das Finale der «Splatoon 3 European Championship 2023». An diversen Ständen gibt es alles, was das Gamer-Herz begehrt, und auch E-Sportler und Content Creator sind dabei.

Über 300 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt zeigen laut Mitteilung in der Artist Alley ihre Werke. Nebst vielen Zeichnerinnen und Zeichnern aus dem Comic Universum ist auch John Howe, einer der Illustratoren von «Der Herr der Ringe», wieder zu Gast in Basel. Schweizer Street-Art-Künstlerinnen und -Künstler kreieren Werke live vor Ort. In den fünf Hallen sind viele weitere Bereiche der aktuellen Popkultur zu erleben: von Action-Sport-Zonen, über Tattoo Art bis zu Virtual Reality. (pd/yk)