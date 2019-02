Bereits nach einem Jahr ist die Swiss Esports League (SESL) ein fester Bestandteil der Schweizer E-Sports-Landschaft. In fünf Titel werden pro Jahr jeweils drei Seasons gespielt, die dann in einem grossen Finale enden. Ein Platz in der Liga ist für hiesige, erfolgreiche Teams Pflicht, wie es in einer Mitteilung heisst. Im letzten Jahr partizipierten über 1000 Teams in verschiedenen Ligen und Cups, um über 45’000 Franken Preisgeld zu gewinnen. Mit dem Einstieg neuer Sponsoren und Brands in den Schweizer E-Sports wird dieser Bereich noch weiter wachsen.

Dafür braucht die SESL einen starken Vermarktungspartner. «Wir sind überzeugt davon, mit eStudios den richtigen Vermarktungspartner für die Swiss Esports League gefunden zu haben», wird Michael Bieri, CEO von Prefire, in der Mitteilung zitiert. «Dieser Schritt war für uns notwendig um in Zukunft gemeinsam den Schweizer E-Sports weiterentwickeln und professionalisieren zu können.»

Tobias Egartner, CEO der eStudios, freut sich über die Zusammenarbeit mit der SESL: «Für die Weiterentwicklung der eStudios vom Produktionsunternehmen zum Kompetenzzentrum für E-Sports in der Schweiz ist die SESL ein wichtiger Partner.» (pd/cbe)