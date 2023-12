Weihnachtskampagnen: Swiss-Flugzeuge heben mit roter Nase ab

Swiss möchte das weihnachtliche Geschehen nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden mit ihren Gästen feiern. Am 2. Dezember sind die Daheimgebliebenen eingeladen, Swiss am «Zürcher Wienachtsdorf» am Bellevue zu besuchen. Am Check-in 1 des Flughafens Zürich haben Gäste zudem die Möglichkeit, die zukünftige Swiss First Kabine des neuen Customer Experience Konzeptes «SWISS Senses» mit einer VR-Brille zu erkunden und in einem weihnachtlichen Ambiente zu erleben. (pd/wid)