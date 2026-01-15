Freundliche Grüsse: Swiss Olympic startet Fan-Phone

Publiziert am 15.01.2026

Swiss Olympic hat eine interaktive Fan-Aktivierungskampagne für die Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina gestartet. Mit dem «Swiss Olympic Team Fan-Phone» können Fans persönliche Glückwünsche an die Schweizer Athletinnen und Athleten senden.

Die Kampagne ermöglicht es Fans, ihre Botschaften über WhatsApp an die Nummer 079 868 68 68 oder über die Kampagnenseite fan-phone.ch einzureichen. Teilnehmende können dabei eine Reise an die Olympischen Spiele gewinnen.

Das Fan-Phone wurde mit der Zürcher Kreativagentur Freundliche Grüsse entwickelt, die bereits für Paris 2024 an der Umsetzung beteiligt war. Zum Kampagnenstart treten bekannte Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Wintersportarten in Erscheinung, wie es in einer Mitteilung von Swiss Olympic heisst. In einer zweiten Phase erhalten alle selektionierten Sportstars ein eigenes Sujet für den Einsatz auf ihren Social-Media-Kanälen.

Die Kampagne wird über Social Media, Online-Medien und digitale Screens im öffentlichen Verkehr verbreitet. Zusätzlich stellt Swiss Olympic die Kampagne den Partnern, Sportverbänden, Kantonen sowie der Schweizer Sporthilfe und Spitzensport & Armee zur weiteren Verbreitung zur Verfügung. (pd/cbe)