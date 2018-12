Die Swisscom beschenkt ihre B2B-Kunden dieses Jahr zu Weihnachten doppelt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Um den KMU-Kunden das eigentliche Weihnachtsangebot – mehr Leistung für gleich viel Geld – stimmungsvoll zu kommunizieren, hat die Agentur am Flughafen ein Geschenksverpackungs-Mailing zur sofortigen Weiterverwendung entwickelt.

Im Mailing fordert die Swisscom die KMU-Kunden dazu auf, das persönliche Weihnachtsgeschenk gleich gemeinsam auszupacken, indem sie die KMU-Weihnachtsengel anrufen. Auf diese Weise erfährt der Kunde, welches individuelle Paket der Telekommunikationsanbieter für ihn unter den Baum gelegt hat.

Verantwortlich bei Swisscom: Jigmi Losinger (Interaction Marketing Manager), Alexander Möckli (Head of Campaigning), Björn Wiese (Head of Customer Interaction Marketing); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Tilman Mäder (Grafik), Miriam Egli (Beratung/Text). (pd/as)